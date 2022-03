Shiffrinová sa priblížila k veľkému glóbusu: Aké sú ešte šance Petry Vlhovej?

Hoci do konca seriálu Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien zostávajú ešte tri záverečné disciplíny, je možné, že práve stredajší zjazd vo francúzskom stredisku Courchevel/Méribel rozhodol o veľkom krištáľovom glóbuse za celkové prvenstvo.

Kým po víkende vo švédskom Aare slovenská lyžiarka Petra Vlhová stiahla náskok Američanky Mikaely Shiffrinovej zo 117 bodov na 56 bodov, tak po dnešku má trojnásobná držiteľka veľkého glóbusu už 156-bodový náskok.

Obhajkyňa veľkého glóbusu Petra Vlhová podala v zjazde statočný výkon, na medzičasoch držala krok s prvou desiatkou, ale v cieli pristála ako šestnásta, tri stotinky od 16 bodov. Jej bodová strata tak po strede narástla v maximálnom rozmere, lebo Shiffrinová predviedla parádnu jazdu, čistú v tiahlych zákrutách a dravú v prelomových oblúkoch. Jej dôležitý 100-bodový záber znamenal zároveň jej tretí triumf v zjazde a 73. celkovo v pretekoch SP.

Shiffrinová predviedla excelentnú jazdu v SP, Vlhová zaostala

"Dala som do toho všetko a som sama so sebou veľmi spokojná. Každú jazdu na tejto trati som sa chcela zlepšiť aj aj dnes sa mi to podarilo. Urobila som maximum, nič viac som spraviť nemohla. A dopadlo to takto," uviedla po skončení pretekov Petra Vlhová pre JOJ Šport.

"Dnes to bolo veľmi nasekané, inokedy by mi taká strata stačila na druhú priečku, no dnes som skončila šestnásta. Taký je šport," dodala Slovenka a priznala tiež, že trať bola poriadne zničená, keďže šla medzi poslednými.

Čo stačí Shiffrinovej?

Ak Američanka vo štvrtok v super-G získa o 45 bodov viac ako Vlhová, bude o veľkom glóbuse rozhodnuté už pred víkendom. V hre je ešte celkovo 300 bodov, vo finále SP boduje ale iba 15 najlepších pretekárok.

Boduje iba prvých 15

Finále Svetového pohára je špecifické aj spôsobom bodovania. Keďže je počet štartujúcich obmedzený, body nezíska prvá tridsiatka, ako to býva v bežných pretekoch Svetového pohára.

Dostane ich iba najlepších pätnásť lyžiarov v cieli. Počet bodov za konkrétnu priečku zostáva rovnaký.

Víťaz získa sto bodov, druhý v poradí 80 bodov, tretí 60 a pätnásty v cieli berie šestnásť bodov.

Priebežné poriadie o veľký glóbus:

1. Shiffrinová (USA)1345 2. Vlhová (SR) 1189 3. Brignoneová (Tal.) 955 4. Goggiaová (Tal.) 873 5. Gisinová (Švaj.) 774 6. Hectorová (Švéd.) 742

Záverečný program SP:

štvrtok 17. marca: 9:45 h super-G (Courchevel)

sobota 19. marca: 10.30/13.30 h slalom (Courchevel)

nedeľa 20. marca: 9.00/12.00 h obrovský slalom (Courchevel)