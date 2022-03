Slováci v prípravných zápasoch bez Hamšíka, ale s dvojicou nováčikov

Slovenská futbalová reprezentácia sa v marcovom asociačnom termíne predstaví bez zraneného kapitána Mareka Hamšíka.

Na dva prípravné zápasy v Nórsku (25. marca o 18.00 h v Osle) a v španielskej Murcii proti Fínsku (29. marca o 18.00 h) nominoval tréner Štefan Tarkovič 24 hráčov.

Okrem stredopoliara Trabzonsporu chýbajú v kádri aj ďalšie tradičné opory - Peter Pekarík, Juraj Kucka, Vladimír Weiss či Róbert Mak. Premiérovú pozvánku dostali Martin Regáli z MFK Ružomberok a Christián Herc z Grashopper Club Zürich, po dlhšom čase sa do národného tímu vracajú Boris Sekulič a Adam Zreľák.

Dvojzápas s tímami zo severu Európy slúži pre slovenský tím ako príprava na nový ročník Ligy národov. V nej bude účinkovať v C-divízii, prvé zápasy sú na programe začiatkom júna a vyvrcholenie súťaže je naplánované na september. Tarkovič dostal šancu pokračovať pri národnom tíme, hoci s ním neuspel v kvalifikácii MS 2022.

"Z tradičných mien chýba viacero hráčov. Okrem Hamšíka aj Dušan Kuciak, Peter Pekarík, Denis Vavro, Juraj Kucka, Ján Greguš, Vladimír Weiss či Róbert Mak. Za ich absenciou však nestoja výkonnostné dôvody. Chcem, aby v tomto dvojzápase dostali väčší priestor aj ďalší hráči. Čakajú nás prípravné zápasy s vysokou úrovňou so súpermi, ktorí sú kvalitní. Je to pre nás veľmi dobrá, prínosná konfrontácia. Nie sú to zápasy o body, tlak bude menší. Pre mňa je výzva posúvať výkonnosť mužstva na vyššiu úroveň. Súčasne chceme do mužstva zapracovať hráčov, aby perspektívne vytvorili konkurenciu. Radi by sme nadviazali na trend z jesene, kde mali naše výkony stúpajúci trend," objasnil svoj zámer hlavný tréner.

Tarkovič má nováčikov dobre zmapovaných, Regáli ho upútal výkonmi vo Fortuna lige, typologicky vhodný je pre neho aj Herc. "Do krídelných priestorov hľadáme hráčov s typológiou, akú má Regáli, preto si určite šancu zaslúži. Som zvedavý, ako sa bude konfrontovať s kvalitou na medzinárodnej úrovni. V našej lige dominuje a je to určite hráč, ktorý sem typologicky patrí. Herc je pozícia šestky, resp. osmičky, veľmi dobre sa vo Švajčiarsku chytil, je aj strelecky efektívny. Pre mňa predstavuje určitú alternatívu do stredu, keďže v nominácii nie sú Hamšík a Kucka," dodal Tarkovič.

Zraz národného tímu je v nedeľu 20. marca popoludní v Šamoríne.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na prípravné zápasy s Nórskom (25. marca o 18.00 h v Osle) a Fínskom (29. marca o 18.00 h v Murcii/Šp.):

brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Holec (AC Sparta Praha)

obrancovia: Martin Koscelník (FC Slovan Liberec), Boris Sekulič (Chicago Fire FC), Martin Valjent (RCD Mallorca), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (FC Inter Miláno), Dávid Hancko (AC Sparta Praha), Jakub Holúbek (GKS Piast Gliwice), Vernon De Marco (ŠK Slovan Bratislava)

stredopoliari: Patrik Hrošovský (K.R.C. Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Christián Herc (Grashopper Club Zürich), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Albert Rusnák (FC Seattle Sounders), Tomáš Suslov (FC Groningen)

útočníci: Adam Zreľák (Warta Poznaň), Ivan Schranz (SK Slávia Praha), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Martin Regáli (MFK Ružomberok), Ladislav Almási (FC Baník Ostrava), Dávid Strelec (Spezia Calcio).