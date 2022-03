Rozhodol o veľkom glóbuse zjazd? Vlhová nebodovala, Shiffrinová jej výrazne ušla

Rozhodol o všetkom zjazd? Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) si po zjazde Svetového pohára vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel nepripísala za 16. miesto do celkového poradia o veľký glóbus ani bod!

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Naopak Mikaela Shiffrinová zjazd vyhrala, získala tak 100 bodov a na čele celkového poradia má pred druhou Slovenkou náskok 156 bodov. A tak o držiteľke veľkého glóbusu môže byť rozhodnuté už vo štvrtok po super-G.

Malý glóbus za zjazd získala Talianka Sofia Goggiová. Shiffrinová vyhrala s náskokom desatiny na Rakúšanku Christinu Scheyerovú a Švajčiarku Joanu Hählenovú, ktoré skončili zhodne na druhom mieste. Goggiová bola dvanásta (+0,68 s) a Vlhová stratila 78 stotín.

Súťaž mala tri fronty, okrem víťazky samotných pretekov sa rozhodovalo aj o glóbusoch. Goggiovú Švajčiarka Corinne Suterová slabším výkonom neohrozila a tak sa majsterka i smoliarka rýchleho sklzu napriek pádom a zraneniam tešila z obhajoby sezónneho titulu, celkovo tretieho v kariére. To sa udialo na začiatku pretekov. Na ich konci sa rozuzľovala situácia v mikrosúboji dvoch superstar zjazdového lyžovania o veľký glóbus. Jeho obhajkyňa Petra Vlhová podala statočný výkon, na medzičasoch držala krok s prvou desiatkou, ale v cieli pristála ako šestnásta, tri stotinky od 16 bodov. Jej bodová strata tak po strede narástla v maximálnom rozmere, lebo Shiffrinová predviedla parádnu jazdu, čistú v tiahlych zákrutách a dravú v prelomových oblúkoch. Jej dôležitý 100-bodový záber znamenal zároveň jej tretí triumf v zjazde a 73. celkovo v pretekoch SP.

"Dala som do toho všetko a som sama so sebou veľmi spokojná. Každú jazdu na tejto trati som sa chcela zlepšiť aj aj dnes sa mi to podarilo. Urobila som maximum, nič viac som spraviť nemohla. A dopadlo to takto," uviedla po skončení pretekov Petra Vlhová pre JOJ Šport.

Výsledky finálového zjazdu SP:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:27,00 min, 2. Joana Hählenová (Švaj.), Christine Scheyerová (Rak.) obe +0,10 s, 4. Michelle Gisinová +0,14, 5. Lara Gutová-Behramiová (obe Švaj.) +0,16, 6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,22, 7. Ester Ledecká (ČR) +0,28, 8. Romane Miradoliová (Fr.) +0,38, 9. Priska Nuferová (Švaj.) +0,43, 10. Elena Curtoniová (Tal.) +0,59, ... 16. Petra VLHOVÁ (SR) +0,78

Celkové poradie SP (po 34 z 37 súťaží):

1. Shiffrinová 1345 bodov, 2. VLHOVÁ 1189, 3. Federica Brignoneová 955, 4. Sofia Goggiová (obe Tal.) 873, 5. Gisinová 774, 6. Sara Hectorová (Švéd.) 742

Konečné poradie v zjazde SP (9):

1. Goggiová 504, 2. Corinne Suterová (Švaj.) 407, 3. Ledecká 339, 4. Ramona Siebenhoferová 331, 5. Mirjam Puchnerová (obe Rak.) 296, 6. Mowinckelová 274, 7. Nuferová 257, 8. Nadia Delagová (Tal.) 246, 9. Breezy Johnsonová (USA) 240, 10. Scheyerová 237, ... 37. VLHOVÁ 22