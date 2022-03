Lyžiarka Ester Ledecká: To, čo robia Rusi, je choré!

Česká lyžiarka Ester Ledecká (26) prehovorila o vojne Ukrajine. Zo vzniknutej situácie má veľmi nepríjemné pocity.

Trojnásobná olympijská víťazka sa momentálne nachádza vo francúzskom Courcheveli, kde sa pripravuje na finále Svetového pohára.

Nie je jednoduché sa teraz sústrediť len na lyžovanie, pretože na Ukrajiny rinčia zbrane. Ozbrojený konflikt je len kúsok od našich hraníc a stále môže eskalovať naprieč Európou.

„Momentálne som na finále Svetového pohára v Courcheveli, takže kúsok ďalej od konfliktu. Uvedomujem si však, aká nebezpečná je situácia. Mám z toho nepríjemné pocity. Netuším, ako to skončí. Len dúfam, že Rusi nie sú natoľko šialení, aby pokračovali ďalej a vrátia sa späť,” prezradila Ester Ledecká pre švajčiarsky denník Blick.

Ester Ledecká si už neželá, aby sa história opakovala, pretože na čele so Sovietskym zväzom v roku 1968 vstúpila vojská na územie Československa. „Nikto nechce, aby sa tie časy vrátili späť. Dúfajme, že história sa nebude opakovať. Moja mama a starí rodičia sa boja. To, čo sa teraz deje, je choré. Je to zničujúca situácia, z ktorej som smutná,“ uviedla Ledecká.