Sexi manželka trénera Slavie Praha Nina: Rusom poslala drsný odkaz

Prežíva hnev! Manželka futbalového trénera Slavie Praha Jaroslava Köstla (32) Nina už poskytla v metropole Česka azyl najbližšej rodiny a každý deň sa bojí o svojho otca, ktorý z Ukrajiny odváža svojich rodákov do Česka, aby im pomohol utiecť pred vojnou, ktorú na Ukrajine vyvolal ruský prezident Putin.

Neveriacky pritom krúti hlavou, aké starosti majú niektorí Rusi. "Keď to všetko, niektoré ukrajinské celebrity prosili o pomoc svojich kolegov z Ruska, aby svojmu národu šírili pravdivé informácie," pripomenula na sociálnej sieti. Zbytočne!

"Po týždni to vzdali, pretože mnoho z ruských hviezd Putina podporuje a na sociálnych sieťach propagujú tamojší režim. Mladí youtuberi natáčajú videá, že Rusko všetých zabije... Pozerala som na to s hrôzou. Ako niekto dokáže byť tak agresívny," zúfa Nina.

"Takže ruský Instagram pokračoval vo veselej nálade, akoby sa nič nedialo. Storíčka, zľavičky, kódy. Ale netrvalo to dlho. V Rusku zakázali Instagram aj iné sociálne platformy," hlásala. A nestačila sa čudovať, aký vply to na internetové hviezdičky malo. "Zrazu sa vojna začala konať a ruskí influenceri začali pridávať videá s plačom."

Neplačú ale preto, že na západ od nich umierajú nevinní ľudia kvôli Putinovi, ale preto, že im odstrihli možnosť ukazovať sa pred svetom. "Ako im vraj môžu zobrať ich prácu, čím budú kŕmiť svoje rodiny, keď teraz prídu o svoj zárobok. Je toto ľudské? Neprejaviť žiadny súcit k ľuďom, čo utekajú od bômb, k umierajúcim deťom a pritom plakať za svoj instagram, pretože to je ich duša, ich život? pýtala sa Nina. "Keby sa aspoň nejako snažili zastaviť to šialenstvo, ale nič. Oni majú jediný problém: zavreli im sociálne siete. Hovorila som si, či má niekto z nich rozum. A teraz premýšľam, či má niekto z nich vôbec mozog!" A pre ruských influencerov má jasný odkaz: "Kým vy sa lúčite s Instagramom, ľudia na Ukrajine sa lúčia so svojimi životmi!"