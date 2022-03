Brankár Jaro Janus: Zbytočný prestup! Jágr mi nedal šancu

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus (32) prežíva ťažšie obdobie v kariére. Sezónu odštartoval vo fínskom klube SaiPa Lappeenranta, ale pre finančné ťažkosti tím opustil. Pôsobenie v Kladne je podľa jeho slov zvláštne.

Vo Fínsku odchytal len šesť zápasov a dvojmesačné hosťovanie ukončil v januári tento rok. Následne sa Janus dohodol na spolupráci s českým extraligovým klubom Rytíři Kladno. V tíme doplnil brankársku jednotku Kanaďana Landona Bowa.

„So SaiPou sme boli predposlední, klub už nemohol postúpiť, mal aj finančné problémy, hráčov púšťal. Ozvalo sa Kladno, potrebovali pomôcť udržať extraligu, ale keď som prišiel, zrazu som nechytal takmer ani jeden zápas. Pravdu povediac, netuším, aký to malo význam. Pred príchodom do Česka sme sa dohodli na niečom inom. Zvláštna situácia. Neviem, načo ma brali," povedal Janus pre denník Pravda.

Klub Jaromíra Jágra zabojuje v baráži o udržanie v českej extralige. Šancu môže dostať aj slovenský brankár Janus. „To áno, ale keď nechytám prakticky celé dva mesiace, potom čo? Zrazu mám klub spasiť? Počas sezóny neustále dávali do bránky Landona Bowa, mohli mi dať priestor, možno by sme mali aj viac bodov a dnes neriešili baráž. Tréner brankárov ma aj chcel postaviť, no posledné slovo má vždy Jágr. Čo už…"

Jaroslav Janus odchytal za Kladno v extralige len dva zápasy, v ktorých odovzdal skvelé výkony. Úspešnosť zákrokov má na úrovni 97 percent.