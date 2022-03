Ďalší potomok Yannicka Noaha dobyl svet: Sexi Jenaye rada provokuje!

Tým provokovaním sa naozaj „potatila“! Jenaye Noah (25) to naposledy urobila na svojich profiloch, kde zverejnila zopár záberov z oddychu v exotike na Maldivách a už o nej hovorí celý svet. Aktuálne viac ako o slávnom otcovi - tenistovi Yannickovi Noahovi (61), ktorého tiež preslávili provokácie...

A slávnejšia je aj ako jej nevlastný brat a bývalá hviezda NBA Joakim Noah (37), čo sú najslávnejší členovia početnej rodiny bývalého víťaza Roland Garros.

Dcére slávneho tenistu na to stačila vlastne jediná fotka z exotiky, na ktorej je celkom nahá. Pravdaže, zvolila pózu, ktorá zakrýva intímne partie, no lavínu komentárov to spustilo ihneď. Ozval sa hádam každý z jej 30 000 sledovateľov...

Jenaye je štvrtou z piatich detí slávneho tenistu Yannicka. Najstarší je Joakim, ktorý má jednu mamu so sestrou Yelenou, Jenaye a jej dvojča Eleejah sa narodili z ďalšieho vzťahu tenistu, ktorý má aj piateho potomka, syna Joalukasa, ktorý má tiež svoju mamu...