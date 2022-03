Shiffrinová posiela dojemný odkaz, ktorý jej trhá srdce: Lyžovanie? Sústrediť sa musíme na iné veci

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (26) posiela dojemný odkaz. Útrapy vojny doľahli aj na elitnú lyžiarku. Veľmi ju mrzí, čo sa momentálne deje na Ukrajine a preto sa rozhodla pomôcť.

Američanke ležia na srdci zmarené životy ľudí, ktorí sú skúšaní vojnou. Ruská agresia na Ukrajine trvá už takmer tri týždne.

„So všetkým, čo sa vo svete deje, by bol dnes úžasný deň, ak by sme sa všetci sústredili na tých, ktorí to najviac potrebujú. Takže, ak sa aj vy chcete dávať, tu je niekoľko organizácii, ktoré by som odporučila – aj na základe mnohých vašich návrhov,“ napísala Shiffrinová na Instagrame a pre fanúšikov pridala mnohé organizácie, ktoré môžu podporiť. Svoj status zakončila štátnou zástavou Ukrajiny.

Shiffrinová sa v závere sezóny sústredí aj na vrchol sezóny. Momentálne je na čele celkového poradia. Petra Vlhová stráca na ňu 56 bodov. Dramatický boj o celkový triumf vyvrcholí tento týždeň vo francúzskom Courcheveli.

Vlhová verzus Shiffrinová

Vo francúzskych strediskách Courchevel a Méribel sa všetko začne v stredu zjazdom, potom je vo štvrtok na programe super-G, v sobotu slalom a v nedeľu obrovský slalom. Rodáčka z Liptova už teraz vie, že do jej zbierky pribudne malý glóbus.

Stav Svetového pohára - po 33 z 37 pretekov:

1. Shiffrinová (USA) 1 245

2. Vlhová (SR) 1 189

3. Brignoneová 931

4. Goggiaová (obe Tal.) 851

5. Hectorová (Švéd.) 742

6. Gisinová (Švajč.) 724