Rupli mu nervy! Thajský futbalista brutálne napadol súperovho hráča

V hlavnej úlohe bol thajský futbalista Aitsaret Noichaiboon z tímu Bangkokem FC. Ten sa v nadstavenom čase dostal do súboja o loptu s jedným z hráčov súpera.

Keď sa lopta ocitla v aute, Noichaiboon sa rozbehol z ničoho nič k súperovi a tvrdým úderom lakťom ho poslal na zem. Univerzitný tím North Bangkok University, za ktorý hral napadnutý hráč, neskôr uviedol, že v nemocnici museli futbalistu zašívať, na tvári má 24 stehov.

Agresívne správanie sa Noichaiboona nenechalo chladný ani Bangkok FC. S hráčom klub ukončil spoluprácu.

„Klub vyjadruje ľútosť nad udalosťou a urobí všetko pre to, aby sa takéto niečo už neopakovalo," píše sa v stanovisku klubu.

