Sexi milenka Vladimíra Putina: Gymnastka fotila aj pikantné akty

Gymnastka v minulosti fotila pikantné fotky pre pánsky magazín. Ruský prezident sa v roku 2014 rozviedol so svojou manželkou Ľudmilou. Spolu boli takmer tridsať rokov.

V rovnakom čase sa špekulovalo, že má milenku. Mal udržiavať blízky vzťah s gymnastkou Alinou Kabajevovou, ktorá je olympijská víťazka a desaťnásobná majsterka sveta. V roku 2004 nafotila pikantné fotografie pre pánsky magazín.

Putin might well

have joined the ranks of

mass murderers

like Tory Bliar & Dubya Bush

but he does have

great taste in

mistresses eh?



Alina Kabaeva pic.twitter.com/p9FSq7mOZ8