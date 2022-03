Peter Čech má strach o FC Chelsea: Dúfam, že dohráme sezónu

Bývalý český reprezentant Peter Čech (39) roky hájil bránku londýnskej Chelsea a teraz v úlohe technického poradcu má obavy o ďalšiu existenciu klubu. Sankcie kruto dopadajú na klubovú kasu.

Britská vláda pre ruskú inváziu na Ukrajinu potrestala oligarchov. Na sankčnom zozname bol aj ruský miliardár Roman Abramovič, ktorý od roku 2004 vlastnil FC Chelsea.

„Situácia je zložitá. Máme mnoho otázok, no málo odpovedí. Ideme zo dňa na deň, nemáme to vo svojich rukách,” uviedol poradca FC Chelsea Peter Čech pre Sky Sports.

Vláda Abramovičovi zamrazila kapitál, nehnuteľnosti a zakázala mu robiť transakcie. Pre Chelsea je to komplikovaná situácia, lebo nemôže robiť prestupy, predlžovať zmluvy, predávať vstupenky a klubové suveníry. Briti umožnili, aby futbalisti a kluboví personál dostával výplaty a podľa programu dohral sezónu.

„Dúfame, že zamestnanci budú môcť dostať výplaty, žiť svoje životy a snáď i naďalej pracovať pre klub. Avšak neviem, ako to bude s licenciou. Nevieme ani to, ako to bude so zmluvami hráčov. Bez odpovedí na tieto otázky je náročné plánovať. Ako som povedal, ideme zo dňa na deň. Momentálne to musíme robiť takto,” prezradil víťaz Ligy majstrov s FC Chelsea.

Momentálne širšie vedenie FC Chelsea sa dostáva do nemilosrdnej situácie a nad klubom sa zaťahujú mračná. Veľký otáznik visí nad tým, či londýnsky klub dohrá aktuálnu sezónu Premier League. „Vedenie každý deň rokuje s vládou o licencii a o tom, ako môžeme fungovať a pokúsiť sa dokončiť sezónu. Pre integritu Premier League a všetkých zúčastnených by bolo najlepšie, keby sme ju mohli dokončiť,“ ozrejmil technický poradca Peter Čech, ale nateraz je situácia stále nejasná. O ďalšom osude klubu rozhodne britská vláda.