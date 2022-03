Zlá správa pre obrancu Herthy Berlín Petra Pekaríka: Opäť ho povedie tréner s prezývkou Saddám

Je síce klubovou legendou, ale teraz sa musí obávať o miesto v zostave. Pre slovenského reprezentanta a obrancu Herthy Berlín Petra Pekaríka (35) určite nie je dobrou správou, že jeho klub urobil zmenu na trénerskom poste. Namiesto Tayfuna Korkuta (47) prichádza síce skúsený, ale pre svoje tvrdé metódy neobľúbený Felix Magath (68) prezývaný Saddám.

Felix Magath má povesť trénera s prísnym a tvrdým tréningovým režimom. Skúsenosti s ním má aj slovenský reprezentant a obranca Herthy Peter Pekarík, ktorého Magath viedol dvakrát vo Wolfsburgu.

V roku 2009 sa s ním dokonca stal nemeckým majstrom a v tom čase bolo medzi nimi všetko v poriadku. V tom istom roku si tréner na dva roky „odskočil“ do Schalke 04, kde ho na druhý rok po sérii nepresvedčivých výkonoch a rastúcej nespokojnosti hráčov odvolali. Magath sa potom vrátil do Wolfsburgu a vtedy nastali pre Pekaríka zlé časy.

U staronového trénera upadol do nemilosti. „Nemám dôvod zostávať, keďže som sa ocitol na vedľajšej koľaji. A najviac ma hnevá, že mi nikto nepovedal, prečo sa to stalo. Ja som s trénerom žiaden konflikt nemal,“ posťažoval sa v roku 2011 Peky, ktorý na ďalší rok prestúpil do Herthy a pôsobí tam dodnes. Teraz sa jeho cesty s Magathom opäť skrížia a uvidíme, ako to dopadne.