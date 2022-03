Tvrdá rana osudu: Bývalý strelec PSG prišiel o nohu!

Kariéra bývalého zakončovateľa Paríža Saint-Germain je popretkávaná trvalými zdravotnými ťažkosťami. Rodriguez išiel opäť pod skalpel a lekári mu museli pre následky futbalovej kariéry amputovať nohu.

Francúzovi prostredníctvom sociálnych sieti poslal povzbudzujúci odkaz bývalý klub. „Paríž St. Germain posiela odkaz podpory svojmu bývalému útočníkovi Brunovi Rodriguezovi, jeho rodine a blízkym v tejto ťažkej skúške,“ uviedli na twitteri.

Le Paris Saint-Germain adresse un message de soutien à son ancien attaquant Bruno Rodriguez, sa famille et à ses proches dans cette épreuve difficile.



Le Club vous apporte toute sa force et espère pouvoir vous accueillir dès que possible au Parc des Princes ❤️💙 pic.twitter.com/nxpND7CHqf