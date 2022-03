Ruská agresia na Ukrajine: Keď vojna zmení význam písmena Z...

Mal to byť hold veľkej legende nielen českej atletiky Emilovi Zátopkovi († 78). No invázia Ruska na Ukrajinu úplne zmenila význam jediného písmena, a tak organizátori bežeckého sviatku v Prahe museli prepracovať celú svoju marketingovú kampaň.

Spoločnosť RunCzech, ktorá organizuje bežecký život v susednom Česku, to urobila z úcty k Emilovi Zátopkovi. Jeho odkaz si nezaslúži, aby bol spájaný s tým, s čím sa písmeno Z spája dnes. A to s ruskou agresiou na Ukrajinu.

Pôvodné video sa začínalo heslom „Z ako Zátopek“ a s písmenom Z sa v ňom pracuje vo všetkých reklamných heslách, ako napríklad „It says all runnerZ are beautiful“ (Hovorí sa, že všetci bežciZ sú krásni) atď. To upravené sa končí obrazom, kde sa Z otočí doprava, čím vznikne N a na obrazovke sa objaví nápis „No war“ (Nie vojne).