Vlhovej brat Boris naložil Petrinmu bývalému trénerovi Magonimu: Pánko je urazený! Nevie sa pozdraviť

Servítku pred ústa si nedával. Boris Vlha (30), brat lyžiarky Petry Vlhovej (26), si krátil cestu do francúzskeho Courchevelu po svojom. Odpovedal na zvedavé otázky ľudí na sociálnych sieťach. A nevyhol sa ani citlivejším témam...

Vlhová skončila v sobotnom slalome Svetového pohára v Aare na 4. mieste. Ešte v sobotu sa celý tím následne presúval smerom do Francúzska, no jeden deň ešte prespali spoločne vo Švajčiarsku. Dlhú cestu si Boris Vlha krátil odpovedaním na otázky zvedavých ľudí na sociálnych sieťach.

Boris nemal problém nechať ich nahliadnuť do zákulisia a neobišiel ani niektoré pálčivé témy. Jednou z nich je napríklad kapitola bývalého Petinho trénera Livia Magoniho. Padla totiž otázka, či sa Magoni (58) niekomu z Vlhovej tímu v tejto sezóne vôbec pozdraví.

„Zažili sme toho spolu veľa, ale, bohužiaľ, pozdraviť sa už nevie. Alebo sa nám úplne vyhýba a iba, keď sa s ním niekto naozaj stretne zoči-voči, vtedy sa pozdraví. Ale inak sa s ním nikto z tímu vôbec nebaví, ani nezdraví. Neviem, prečo je pánko urazený, keď bol na konci sezóny taký hrdina,“ napísal Vlha na instagrame a jedným dychom zároveň opísal nového trénera Maura Piniho. „S Maurom máme všetci vynikajúci vzťah. Je to nesmierne vyrovnaný a pokojný človek,“ pochvaľoval si Vlha.

Viacero otázok smerovalo aj na jeho dcérku Lujzu, ktorá trpí ojedinelým syndrómom malého oka, ktorý sa vyskytuje u menej ako jedného percenta svetovej populácie. „Lujza sa má momentálne skvele. Má Petru veľmi rada a vždy ju povzbudzuje, keď preteká. Majú spolu úžasný vzťah,“ rozplýval sa so smajlíkmi Boris. Sama Petra má pred sebou záverečné štyi štarty v sezóne. „Teším sa na to, budem si to chcieť užiť. Sú to posledné preteky sezóny a dám do toho všetko,“ uviedla Liptáčka.