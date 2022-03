Legenda ukrajinského futbalu Andrij Ševčenko smúti: Zničili mesto, kde som trénoval!

Trhá mu to srdce a do očí tlačí slzy! Každodenné otrasné pohľady na nevinných mŕtvych civilistov či barbarské pustošenie nevojenských objektov ruskými okupantmi ním silno lomcujú. Legenda ukrajinského futbalu Andrij Ševčenko (45) vníma dianie vo svojej domovine mimoriadne citlivo.

Nie div, v obliehanom Kyjeve ostali jeho milovaná mama a sestra, ktoré odmietli evakuáciu do zahraničia. Bývalý skvelý útočník prezradil pre taliansky denník Corriere della Sera, že má s blížiacim sa postupom ruských agresorov k hlavnému mestu o svojich najbližších veľký strach. „Neďaleko nich prebiehajú intenzívne boje. Napriek tomu matka a sestra ukryli v dome dve rodiny, ktoré museli ujsť z neďalekého mestečka Buča. Sú to kamarátky mojej sestry. Šesť dní žili ukrytí v pivnici. Nemali čo jesť a čím svietiť.“

Práve s týmto miestom má Ševčenko spojené pekné spomienky z minulosti. Približne do 25 kilometrov vzdialenej Buče chodil z Kyjeva v mladosti trénovať. Dnes je všetko preč. „Hrozné! Mesto postihlo silné bombardovanie. Buča, Irpeň, Hostomeľ, ktoré dobre poznám, sú celkom zničené. Nezostali tam žiadne domy. Modlím sa za záchranu ukrajinského ľudu a mojich blízkych. Ak by sa mama a sestra pokúsili odísť z Kyjeva, bolo by to pre ne nebezpečné,“ tvrdí.

Niekdajší 111-násobný ukrajinský reprezentant a neskôr aj tréner národného tímu nalieha na pomoc ukrajinským deťom, ktoré sa stali terčom ruských agresorov. „Zabíjajú stovky nevinných detí. Chcem vám priblížiť príbeh 6-ročnej Tatjany z Mariupoľa. Zomrela na dehydratáciu rovnako ako jej matka. Zachráňte Ukrajinu a deti,“ vyzval Ševčenko na sociálnej sieti.

Pripomenul, že často premýšľal o návrate na Ukrajinu. Nebolo to však možné, lebo po vypuknutí vojny Rusi ako prvé bombardovali letiská. Zo zahraničia sa tak snaží pomáhať, ako vie. AC Miláno, kde osem rokov hrával, dal do predaja kópie dresov s jeho menom, v ktorých v roku 2003 pomohol klubu k triumfu v Lige majstrov. „Hovorím po rusky, lebo ma to učili v škole. Nie sme proti ruskému ľudu. Sme proti tým, ktorí podporujú vojnu. Viem s istotou, že aj v Rusku sú mnohí proti vojne. Toto nie je špeciálna operácia, ako sa to prezentuje. Toto je agresia. Zločin proti civilnému obyvateľstvu,“ vyhlásil Ševčenko.

Mesto Buča