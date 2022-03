Hokejisti Slovana ovládli základnú časť Tipos extraligy: Pašeka sa nedotkli, Dzurillu chcú zdvihnúť!

Prvá časť sezóny je za nami! Až do posledného kola, dokonca až do poslednej sekundy, sa tvrdo bojovalo nielen o víťaza základnej časti, ale aj o priamy postup do štvrťfinále či predkola play-off. Víťazom základnej časti sa napokon stali hokejisti bratislavského Slovana, ktorí tak získali Pohár Dušana Pašeka.

Z poverčivosti sa ho nedotkli, chcú zdvihnúť nad hlavy až majstrovskú trofej Vladimíra Dzurillu! Taký napínavý záver základnej časti slovenská extraliga dlho nepamätá. Až tri otázniky muselo vyriešiť posledné kolo - kto vyhrá základnú časť, kto priamo postúpi do štvrťfinále, ale aj to, kto bude hrať predkolo a pre koho sa sezóna predčasne skončí. Jasný cieľ Slovanisti sa po dlhých rokoch stali víťazmi základnej časti a treba povedať, že zaslúžene. Takmer celý ročník okupovali prvé miesto, nastrieľali najviac gólov, vyhrali viaceré štatistiky. „Teší nás, že do play-off ideme z najvýhodnejšej pozície. Myslím si, že celú sezónu sme podávali výborné výkony, trošku nás po Novom roku pribrzdil koronavírus, ale sme spokojní,“ vyjadril sa pre Nový Čas tréner belasých Andrej Podkonický, ktorý sa Pohára Dušana Pašeka za triumf v základnej časti rovnako ako hráči nedotkol. „Náš cieľ je jasný, dali sme si ho pred sezónou a ním je získať hlavnú majstrovskú trofej,“ dodal ešte. Brankár Jaro Janus: Zbytočný prestup! Jágr mi nedal šancu Bitka o dve miesta Prvých šesť tímov, ktoré postúpili priamo do štvrťfinále, bude mať niekoľko dní čas na oddych, mužstvá na 7. až 10. mieste si to rozdajú o zvyšné dve miestenky medzi osmičku najlepších. Pre Nové Zámky sa sezóna skončila a posledný Liptovský Mikuláš čaká baráž s víťazom I. ligy. Ďalší program Predkolo play-off Sp. Nová Ves (7) - Prešov (10) B. Bystrica (8) - Trenčín (9) * Série sa hrajú na 3 víťazné zápasy (štart 16. marca) a víťazi si zahrajú štvrťfinále proti Slovanu či Zvolenu. * Čísla za klubmi označujú ich umiestnenie po základnej časti. Štvrťfinále Slovan (1) - ? (8, 9 či 10) Zvolen (2) - ? (7, 8 či 9) Nitra (3) - Poprad (6) Michalovce (4) - Košice (5)