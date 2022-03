Ovečkin je neustále pod paľbou kritiky: Prečo si nezmazal fotku s Putinom?

Je jedným zo športovcov, ktorý je v posledných dňoch pod obrovským psychickým tlakom. Hviezda NHL a Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin (36) prežíva ťažké obdobie.

Od začiatku invázie Ruska na Ukrajine sa nevyhol veľkej kritike fanúšikov i médií. Spočiatku mlčal, ale ako sa vojna na Ukrajine stupňovala, zvyšoval sa na jeho osobu tlak. Vyčítali mu jeho blízky vzťah k prezidentovi Ruska Putinovi a to, že si stále nezmenil profilovú fotografiu na instagrame, kde pózuje spolu s Putinom.

Hviezdny útočník Washingtonu sa vyhýbal tlačovkám a akémukoľvek stretnutiu s novinármi. Po zápase vo Philadelphii ale pred novinárov predstúpil a povedal, že si neželá žiadnu vojnu. Zároveň dodal, že Putin je jeho prezident a vysvetlil aj to, prečo si stále fotku na instagrame nezmenil.

„Ak by som to spravil, naozaj by som cítil, že je to signál, ktorým by som vystúpil proti Putinovi. Moja rodina by bola v nebezpečenstve,” vysvetlil Ovečkin. Dodal, že po tlačovke si chcel fotku vymeniť za symbol svetového mieru, ale poradili mu, aby to nerobil. Jeho manželka, dve deti a rodičia sú v Rusku a rodák z Moskvy ich nechce vystavovať nebezpečenstvu.

Otvoriť galériu Alexander Ovečkin má stále profilovú fotku s prezidentom Ruska Putinom. Zdroj: instagram/aleksandrovechkinofficial

Ovečkina podporilo aj vedenie Washingtonu, pre nhl.com to priznal aj manažér Capitals Brian MacLellan: "Je to dobrý človek. Je emotívny a veci berie osobne. Myslím si, že bol vystavený neuveriteľnému tlaku. Pre nás je to o tom, ako ho podporíme. Bol tvárou nášho klubu a hokeja. Kvôli svojmu postaveniu s dostal do ťažkej situácie, ktorú pravdepodobne nezvládne... Je to pre neho naozaj ťažké. Rozprávame sa s ním. Dostáva sa pod tlak zo všetkých strán - zo Severnej Ameriky, z Ruska, od rodiny, od mnohých rôznych ľudí. Snaží sa to vyriešiť a my sa ho pokúšame podporiť.”