Gól, ktorý dojal celé Anglicko: Ukrajinský futbalista sa neubránil slzám

Ukrajinský reprezentant Andrij Jarmolenko (32) sa po viac ako mesiaci vrátil do zostavy "kladivárov" a po pohotovom spracovaní lopty v šestnástke poslal svoj tím do vedenia. Útočník pri následnej oslave neudržal slzy dojatia a gestom dal najavo, že počas ruskej invázie na Ukrajinu myslí na svojich krajanov.

What a fantastic win! So happy for Yarmolenko, a very good performance from him, what a finish as well 👏👌 To get 3 points against a good Villa side and with the injuries beforehand and during the game, is a fine effort ⚒⚒ #WHUFC #WHUAVL pic.twitter.com/0Er7zVQMkZ