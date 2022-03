V Českej lige strieľali góly Slováci: Prispeli k víťazstvám svojich tímov

Slovenským hráčom sa v rámci českej najvyššej futbalovej súťaže darilo. Haraslín pridal svoj tretí presný zásah v aktulánom ročníku Fortuna ligy, Greššák strelil prvý gól v sezóne.

Futbalisti Sigmy Olomouc zvíťazili v zápase 25. kola českej Fortuna ligy na pôde MFK Karviná 2:1. Na víťazstve sa otváracím gólom stretnutia podieľal slovenský stredopoliar Lukáš Greššák. Pre hostí to bola prvá výhra presne po mesiaci, domáci sa naposledy tešili 5. februára.

Majster Slavia Praha prehral v Liberci 0:1, pritom domáci hrali od 20. minúty oslabení o vylúčeného slovenského obrancu Lukáša Štetinu.

Darilo sa druhému pražskému klubu Sparte, "Rudí" si s Pardubicami na Letnej poradili 3:0 po góloch Ladislava Krejčího, Martina Mincheva a slovenského záložníka Lukáša Haraslína. Ten síce hral až od 56. minúty, no do konca riadneho hracieho času stihol na jeden gól prihrať a druhý sám vsietiť.

Česká liga - 25. kolo:

Sparta Praha - FK Pardubice 3:1 (0:0)

Gól: 60. Krejčí, 85. Minchev, 90. HARASLÍN - 90.+2. Černý

/L. Haraslín hral od 56. min a strelil gól, D. Hancko (obaja Sparta) hral celý zápas + ŽK/



Dynamo České Budějovice - FK Jablonec 2:0 (2:0)

Góly: 5. Čolič, 43. Škoda

/M. Králik a L. Skovajsa hrali celý zápas, D. Šípoš bol na lavičke náhradníkov - J. Považanec hral celý zápas/



MFK Karviná - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)

Góly: 51. Papadopulos - 5. GREŠŠÁK, 58. Navrátil

/P. Bajza odchytal celý zápas, R. Mikuš odohral celý zápas + ŽK - L. Greššák hral do 56. min a 1 gól, J. Chvátal hral celý zápas, M. Macík odchytal celý zápas/



Slovan Liberec - Slavia Praha 1:0 (1:0)

Gól: 14. Olayinka (vlastný), ČK: 20. ŠTETINA (Liberec)

/M. Koscelník odohral celý zápas, L. Štetina hral do 20. minúty + ČK, Ľ. Tupta hral do 67. min, K. Mészáros a M. Stoch boli na lavičke náhradníkov - I. Schranz odohral celý zápas + ŽK, J. Hromada hral do 61. min/