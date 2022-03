Pohár Dušana Pašeka vyhral Slovan, v kvalifikácii o play-off obaja nováčikovia

Hokejisti Slovana Bratislava sa stali víťazmi základnej časti Tipos extraligy 2021/2022 a získali pohár Dušana Pašeka. Rozhodol o tom ich nedeľný triumf 3:2 po predĺžení na ľade Nových Zámkov v poslednom kole. Bratislavčania skončili v tabuľke prví so štvorbodovým náskokom pred Zvolenom.

HC Nové Zámky - HC Slovan Bratislava 2:3 pp (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 10. Langkow (Števuliak, Ahlholm), 12. Jackson (Števuliak, Šiška) - 20. Takáč (Harris), 26. Jääskeläinen (Takáč, Harris), 61. Harris (Takáč). Rozhodovali: Kalina, Snášel - Valo, Stanzel, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 1865 divákov.

Nové Zámky: Bakala – Hatala, Holenda, Knižka, Bull, Ligas, Kozák, Roman, Tóth – Jackson, Šiška, Šišovský – Števuliak, Langkow, Ahlholm – Afanasyev, Fetkovič, Klempa – Varga, Ondrušek, Mišiak

Slovan Bratislava: Peters – MacKenzie, Golian, Valach, Maier, Gachulinec, Sersen, Žabka – Jääskeläinen, Rapuzzi, Yogan – Haščák, Harris, Takáč – Chalupa, Kytnár, Zigo – Sukeľ, Preisinger, Belluš

Hokejisti Nitry vyhrali v nedeľnom záverečnom 44. kole základnej časti Tipos extraligy doma nad Trenčínom 5:2.

HK Nitra - HK Dukla Trenčín 5:2 (1:0, 4:0, 0:2)

Góly: 3. Buček (Buncis, Krivošík), 23. Tvrdoň (Bodák, Hrnka), 24. Buček (Krivošík), 26. Hrnka (Tvrdoň, Raskob), 39. Bajtek (Tvrdoň, Hrnka) - 48. Žiak (Valach), 56. Berisha (Kudla, Mahbod). Rozhodovali: Stano, Výleta - Šefčík, Jedlička, vylúčení: 3:1, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1800 divákov.

HK Nitra: Honzík – Š. Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Bodák, Vitáloš, Pupák Rais – Krivošík, Buncis, Buček – R. Varga, Rockwood, Holešinský – Hrnka, Bajtek, Tvrdoň – Múčka, Baláž, A. Sýkora

Trenčín: Valent (24. Bowns) – Lemcke, Kudla, Chovan, Nemčík, J. Chromiak, Starosta, Žiak – Tybor, Mahbod, Duda – Berisha, Sojčík, Valach – Minárik, J. Švec, Honzek – J. Bezúch, Rehuš, Gaťár - Krajč

Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v nedeľnom záverečnom 44. kole kole základnej časti Tipos extraligy doma so Spišskou Novou Vsou 2:3.

HC´05 Banská Bystrica – HK Spišská Nová Ves 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Góly: 12. Bubela (Lamper), 60. Urbánek (Björkung, Berger) – 37. Rapáč (Salituro, Atwal), 51. Hamráček (Ordzovenský, Vartovník), 59. Salituro (Kuru, Podlipník). Rozhodovali: Štefík, Baluška – D. Konc ml., Synek, vylúčení: 4:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 1484 divákov.

Banská Bystrica: Weninger - Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Kostromitin, Matej Bača – Urbánek, Berger, Šoltés – Lamper, Bubela, G. Gabor – Michaud, Tamáši, Fossier – Melcher, Paukovček, Kabáč

Spišská Nová Ves: Melicherčík – Atwal, Podlipnik, Romaňák, Ouellet-Beaudry, Ordzovenský, Česánek – Nieminen, Salituro, Ščurko – Rapáč, Kuru, Giľák – Hamráček, Vartovník, Štrauch – I. Novák, Vrábeľ, Džugan

Hokejisti HK Poprad zvíťazili v záverečnom 44. kole Tipos extraligy na ľade Michaloviec 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil v 6. sérii Cole Ully. Michalovčania obsadili po základnej časti 4. miesto a vo štvrťfinále play off sa stretnú s HC Košice. Popradčania víťazstvom v Michalovciach poskočili na 6. miesto, ktoré znamená priamy postup do vyraďovacích bojov, v ktorých sa "kamzíci" stretnú s HK Nitra.

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 2:3 pp a sn (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 54. Mihálik (Buc), 56. Buc (Kukuča, Doherty) - 31. Ully (Bjalončík, Brejčák), 49. Mešár (Livingston, Hudec), rozh. nájazd Ully. Rozhodovali: Hronský, Korba - Bogdaň, Gegáň, vylúčení: 7:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Michalovce: Vošvrda - Doherty, Ross, Bokroš, Macejko, Mudrák, Mihálik, Luža - Kukuča, Mráz, Regenda - Faith, Galamboš, Keränen - Galbavý, Buc, Przygodzki - Gajdoš

Poprad: Todykov - Drgoň, Brejčák, Novajovský, Tam, Demo, Ulrych, Hudec - Svitana, Skokan, Vandas - Ully, Arniel, Bondra - Mešár, Mlynarovič, Livingston - Petráš, Bjalončík, Paločko

Hokejisti HC Košice zvíťazili v záverečnom 44. kole základnej časti Tipos extraligy na ľade HKM Zvolen 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil v 5. sérii Brian Ihnačák. Zvolenčania obsadili v dlhodobej časti 2. miesto a vo štvrťfinále play off sa stretnú s lepšie postaveným tímom, ktorý uspeje z dvoch sérií predkola play off. Košičania sa umiestnili na 5. mieste a prvú sériu play off začnú na ľade štvrtých Michaloviec.

HKM Zvolen - HC Košice 2:3 pp a sn (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 28. Krieger (Osterberg), 46. Meliško (Leskinen, Roy) - 24. Paršin (Snuggerud), 26. Pereskokov (Paršin, Novota), rozh. nájazd Ihnačák. Rozhodovali: Žák, T. Orolin - Ševčík, Šoltés, vylúčení: 5:7, presilovky a oslabenia: 0:0, 1695 divákov.

Zvolen: Rahm - Hain, Kotvan, Roy, Meliško, Kubka, Hraško, Sládok - Puliš, Viedenský, Jedlička - Osterberg, Krieger, Leskinen - Saracino, Mikúš, Zuzin - Török, Marcinek, Csányi - Babeliak

Košice: Riečický (56. Košarišťan) - Snuggerud, Saucerman, Novota, Šedivý, Deyl, Romančík, Cibák - Klhůfek, Chovan, Rogoň - McPherson, Ihnačák, Bartánus - Paršin, Slovák, Pereskokov - Vaculík, Havrila, Milý