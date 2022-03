Petra Vlhová nasadí vo finále SP v Courcheveli novú taktiku: S úsmevom do boja o 400 bodov

Opäť raz zabojovala! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) si vo švédskom stredisku Aare spomenula na minulé triumfy a ziskom 150 bodov sa vrátila do bojov o veľký glóbus.

V piatkovom obrovskom slalome deklasovala celú konkurenciu, v sobotnom slalome ju dve stotiny sekundy delili od stupňov, čo je však najdôležitejšie: vždy bola lepšia ako jej najväčšia rivalka Mikaela Shiffrinová (26)!

Znamená to, že manko Slovenky v celkovom hodnotení je štvoro pretekov pred koncom sezóny a 56 bodov.

Sobotný slalom nevyšiel obom adeptkám na najviac cenenú lyžiarsku trofej! Obe skončili mimo pódia (4. Vlhová, 9. Shiffrinová), čo sa stalo prvýkrát po 53 pretekoch, prvýkrát od 12. januára 2016 vo Flachau, kde bola Slovenka šiesta a Američanka pre zranenie chýbala.

Stále chce

„Snažím sa, ale je to náročné. Do posledného týždňa tejto šialenej sezóny dám všetko,“ povedala Petra pre webovú stránku Zväzu slovenského lyžovania a pokračovala:

„Som spokojná, ale tie dve stotinky ma mrzia. Prvá jazda nebola dobrá, v druhej som bojovala. Trať bola rozbitá, aj sa zmenilo svetlo, nevidela som pod nohy. Únava sa už prejavuje, celý deň som na nohách. Je to náročné, ale snažím sa.“ Ešte v sobotu sa celý tím Vlhovej presunul smerom do Francúzska, no jednu noc strávil vo Švajčiarsku. „V pondelok máme v dejisku finále SP prvý tréning. Teším sa na to, budem si to chcieť užiť. Sú to posledné preteky sezóny a dám do toho všetko,“ uzavrela Vlhová.

Kľúč k úspechu?

Na sklamanie v Lenzerheide Slovenka rýchlo zabudla. Na severe Európy, kde bola vždy úspešná, zabrala, získala 150 bodov a zdramatizovala boj o veľký glóbus. V tom je na tom stále lepšie Američanka Shiffrinová, ktorej náskok 117 bodov pred Aare sa stenčil na 56 bodov.

„S tímom sme si po Lenzerheide znovu povedali, čo chceme. Určili sme si cieľ, zmenila som nastavenie. Chcela si to len užívať a brať to s úsmevom. Vyšlo to. Chcem takto pokračovať. S úsmevom zabojujem o štyristo bodov a potom sa uvidí. Buď to vyjde, alebo nie,“ uzavrela slovenská reprezentantka, ktorá vie, že vo finiši tohto ročníka SP je v hre ešte štyristo bodov.

Od stredy

Vo francúzskych strediskách Courchevel a Méribel sa všetko začne v stredu zjazdom, potom je vo štvrtok na programe super-G, v sobotu slalom a v nedeľu obrovský slalom. Rodáčka z Liptova už teraz vie, že do jej zbierky pribudne malý glóbus. Všetci jej želáme, aby jej vyšiel aj tretí veľký cieľ tejto zimy, a to obhajoba veľkého glóbusu, ktorý by zdvihla nad hlavu druhý raz v kariére.

Stav Svetového pohára - po 33 z 37 pretekov:

1. Shiffrinová (USA) 1 245

2. Vlhová (SR) 1 189

3. Brignoneová 931

4. Goggiaová (obe Tal.) 851

5. Hectorová (Švéd.) 742

6. Gisinová (Švajč.) 724

Finále SP bude tento rok bez Žampu

Slovenskí bratia Adam a Andreas Žampovci sa v nedeľu v Kranjskej Gore do 2. kola nedostali. Adam Žampa nedokončil svoju prvú jazdu a mladší Andreas skončil na 44. priečke. Adam Žampa tak klesol v hodnotení obrovského slalomu na 36. miesto a na rozdiel od vlaňajška bude chýbať vo finále Svetového pohára, kde sa predstaví len 25 najlepších lyžiarov v každej disciplíne a juniorskí majstri sveta. Andreas Žampa je na 47. priečke v obrákovom poradí SP.