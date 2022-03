Volodymyr Kličko vyzval v ruštine Rusov: Buďte statoční ako Ukrajinci a zachráňte svoju krajinu!

Vždy šetril slovami, za neho hovorili jeho päste. Tie má boxerský šampión Volodymyr Kličko (45) v pohotovosti aj teraz, v čase vojny na Ukrajine, no rozhodol sa zapojiť do boja za mier a slobodu aj slovami. V odhodlanom videoodkaze v ruštine všetkým Rusom odkázal: „Buďte statoční ako Ukrajinci a zachráňte svoju krajinu!“

Svetoznámy športovec sa zaprisahal, že sa nikdy nevzdá a Rusom, ktorí ešte dokážu myslieť, adresoval tento odkaz: „Vy ste tí, ktorí veria zlej propagande a neprijímate to, čo hovoria vaši ukrajinskí priatelia a príbuzní. Tvrdili ste, že taký národ ako ukrajinský neexistuje. Vaši manželia a synovia teraz prišli bojovať na Ukrajinu a všetci ste to vedeli o ich odchode na „misiu“ na Ukrajinu. Ale nemýľte sa, nepotrebujeme byť oslobodení! Sme doma a budujeme vlastnú krajinu! A vyhráme! Ukrajina je slobodná krajina, ktorá si zvolila demokratickú európsku cestu a bojujeme za svoju voľbu! Sme jednotní viac ako kedykoľvek predtým. Zabíjate naše deti, bombardujete naše mestá, zrovnávate naše domy so zemou. Nečudujte sa, že vás tu volajú orkovia! Momentálne tu nie je žiadny dobrý alebo zlý Rus, pokiaľ sa zapojíte do propagandy a budete počúvať šialeného diktátora!“

Mladší zo známych bratov potom pridal slová o tom, že celý civilizovaný svet je na strane statočných Ukrajincov. „Teraz je to pre nás veľmi ťažké a my sa nevzdáme, pretože sa vás nebojíme! Pamätajte: bez ohľadu na to, ako veľmi sa teraz pokúšate zničiť náš ľud a Ukrajinu, všetky pokusy zničia vašu krajinu. Lebo pamätajte: kto čo seje, to bude žať,“ dodal ešte boxer.