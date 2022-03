Vlhová nedosiahla v slalome na pódium: Som vyčerpaná, ale nevzdám to!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) obsadila v sobotnom slalome vo švédskom Are 4. miesto. Na pódium stratila len dve stotiny.

Napriek tomu stiahla náskok v celkovom poradí na Američanku Mikaelu Shiffrinovú, ktorá skončila až na 9. priečke. Triumfovala Rakúšanka Katarína Liensbergerová, ktorá dosiahla prvý triumf v sezóne.

Liptáčka skresala manko na Shiffrinovú pred finále Svetového pohára na 56 bodov. „Dnes to bolo veľmi tesné. Skutočne. Dve stotinky sekundy od pódia sú v podstate nič. Baby dnes podali skvelé výkony. Aj štvrté miesto je dobré, získala som ďalšie body. Bojovala som, ale trošku mi už došli sily,” povedala Vlhová pre Joj Šport a pokračovala:

„Nevnímam to nijako. Stále je to všetko otvorené. Ako som už povedala, snažím sa podávať len svoje výkony. Na to, kto kde je v celkovom hodnotení sa pozriem až po posledných pretekoch.

Teraz si potrebujem čo najviac oddýchnuť, pretože som už naozaj vyčerpaná. V poslednom týždni dám do toho všetko, pôjdem všetky disciplíny. Bude to posledný týždeň, ale bude veľmi ťažký.“

Záver sezóny prinesie v súboji o veľký glóbus ešte dramatickú zápletku. „Odlietame hneď dnes. Dvaja ľudia z nášho tímu idú na aute, takže prídu až v pondelok. My ostatní všetci letíme dnes. V pondelok už mám prvý tréning,” upresnila Vlhová praktické veci, ktoré čakajú jej tím pred rozhodujúcimi pretekmi.