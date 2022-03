Nikto nechápal, čo sa stalo: Najkurióznejšie eso v tenisovej histórii?

V druhom sete za stavu 3:4 a 3:0 sa 72. hráč svetového rebríčka postaral o najlepší moment duelu. Pri podaní sa mu loptičku nechtiac podarilo zasiahnuť ramenom rakety, vďaka čomu získala silnú bočnú rotáciu a Cressyho krajan bol bez najmenšej šance. Dopadla len tesne za sieť a odtiaľ sa odrazila do outu. Zrejme išlo aj o najpomalšie eso všetkých čias, len 41,8 km/h.

Nikto z prítomných si nedokázal vysvetliť, čoho bol práve svedkom. Všetci sa však zhodli na tom, že niečo podobné ešte v živote nevideli. Je vysoko pravdepodobné, že k bodu Cressymu pomohol aj silný vietor, na ktorý sa tenisti v priebehu stretnutia viackrát sťažovali.

