Na staré kolená drví konkurenciu: LeBron James súperovi opäť nasúkal vyše 50 bodov

Rodák z Ohia so svojím tímom Los Angeles Lakers nezažíva práve najvydarenejší ročník v zámorskej basketbalovej NBA, čo chce silou-mocou napraviť. Dôkazom toho sú jeho výkony z posledného týždňa, počas ktorého už v dvoch zápasoch nastrieľal vyše 50 bodov. Najprv sa mu to podarilo proti Golden State Warriors (56) a v piatkovú noc tento výkon takmer napodobnil proti Washingtonu Wizards. K dorovnaniu sezónneho maxima mu chýbalo len 6 bodov.

Jeden z najlepších basketbalistov v histórii opäť všetkých presvedčil, že ešte rozhodne nepatrí do „starého železa" a stále ho môžeme radiť k najväčším hviezdam ligy. Veľký otáznik ale visí nad tímovým úspechom slávnych Lakers, ktorí v tejto sezóne mali patriť k tabuľkovým lídrom profiligy, no namiesto toho len bojujú o udržanie miestenky zaručujúcej predkolo play-off.

