Rafael Nadal skritizoval výšku trestu pre Alexandra Zvereva: Mali ho potrestať prísnejšie!

„Mám ho rád a prajem mu len to najlepšie. Uvedomuje si, že urobil chybu, ale pokiaľ takéto správanie nebudeme trestať prísnejšie, budú si hráči dovoľovať čoraz viac, a to je zlé," ostro Španiel skritizoval sankcie namierené proti svetovej trojke.

Obaja sú momentálne účastníkmi turnaja v americkom Indian Wells, kde majú v prvom kole voľný žreb. „To, čo Zverev urobil, nie je zďaleka prvýkrát, podobných prípadov bolo v poslednej dobe viacero. Športovci by pritom mali byť príkladom a vzorom pre deti," jasne skonštatoval Rafael Nadal.

Nadal on Zverev.



"I like him (...) I wish him all the very best (...) he knows that he was wrong and he recognized (...) that's a positive thing"



But..."If we are not able to penalize these attitudes in a little stronger way, then we as players will feel stronger and stronger" pic.twitter.com/QivWsnA2Pn