Šport ako jeden z nástrojov Putinovej propagandy: V KHL na kocke premietli kontroverzný vojenský symbol

Pre väčšinu Európy nepochopiteľné gesto, v Rusku žiadny problém. Počas stretnutia play-off tamojšej KHL medzi Ak Bars Kazaň a Avangard Omsk premietli na kocke kontroverzný symbol, ktorým si na Ukrajine Rusi značia vojnovú techniku.

Samotné písmeno podľa ruskej armády symbolizuje heslo „za vítazstvo a za mier" a odlišujú ním svoje stroje od nepriateľských. Symbol takisto sprevádza ruskú vojenskú propagandu.

No a teraz sa kontroverzné „Z" zjavilo priamo pred zrakmi štyroch tisíc divákov v kazaňskej Tatneft Areně pri dueli domáceho celku proti Omsku (4:3). O samotnej udalosti informoval švédský novinár Karl Månsson na sociálnych sieťach. „Ukazuje to, akou nechutnou, politicky podporovanou ligou KHL je. Symbol invázie 'Z' bol v priebehu zápasu hrdo prezentovaný spolu so slovami 'za víťazstvo' a 'za mier'," kritický postoj k tomuto gestu zaujal na twitteri Szymon Szemberg, riaditeľ Aliancie europských hokejových klubov.