Chára návrat do zostavy okorenil víťazstvom, Feherváryho Washington uspel vo Vancouvri

Slovenský obranca Zdeno Chára sa po šesťzápasovej absencii pre zranenie vrátil do zostavy New Yorku Islanders a jeho tím vyhral v zámorskej NHL doma nad Winnipegom 5:2. Washington v zostave so zadákom Martinom Fehérvárym triumfoval vo Vancouveri 4:3 po predĺžení, hetrikom sa blysol ruský útočník Jevgenij Kuznecov.