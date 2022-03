Vlhová si opäť užívala obrákový galavečer v Are: Nádherne gesto od Shiffrinovej!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) po troch rokoch opäť premenila obrovský slalom vo švédskom Are na svoj galavečer.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na triumf z MS 2019 nadviazala suverénnym víťazstvom v piatkovej súťaži Svetového pohára, vďaka ktorému zdramatizovala súboj s Mikaelou Shiffrinovou o prvenstvo v celkovom poradí prestížneho seriálu. Obhajkyňa veľkého glóbusu ukrojila z manka 40-bodovú porciu a pred záverečnými piatimi súťažami sezóny zaostáva za americkou rivalkou o 77 bodov.

Dvadsaťšesťročná Slovenka nadelila Talianke Marte Bassinovej na druhom mieste 1,24 sekundy, tretia Shiffrinová bola v súčte pomalšia až o 1,70 s. Jej výsledný náskok mohol byť ešte vyšší, keby v prvom kole neurobila veľkú chybu. "Pocity sú úžasné, keďže po viac ako roku som dokázala opäť zvíťaziť v obrovskom slalome. Veľmi sa tešíme a naozaj som sa cítila veľmi dobre. Podmienky boli veľmi ťažké, ale v týchto podmienkach viem byť veľmi silná. Prvé kolo sa mi išlo veľmi dobre a myslím si, že by som prišla s obrovským náskokom do cieľa, ale urobila som chybu, ktorou som stratila náskok. Druhé kolo som sa snažila ísť ako prvé, ale bez chýb, držať si líniu, byť nad bránou. Chcela som robiť to, čo mi hovorili moji tréneri, dať do toho všetko a nakoniec to vyšlo," povedala Vlhová pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL).

Svojej najväčšej súperke zložila poklonu aj Shiffrinová. "Bol to veľký boj v ťažkých podmienkach. Gratulujem Marte Bassinovej a Petre Vlhovej, ktorá lyžovala na úplne inej úrovni. Som rada, že som sa zo šiestej pozície po prvom kole posunula o niekoľko priečok," napísala Američanka na twitteri.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na triumf v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne čakala Vlhová od 7. marca 2021, keď na ceste za veľkým glóbusom zvíťazila v Jasnej. Aj sneh v Are je jej srdcu blízky, v roku 2015 na ňom započala zbierku úspechov na podujatiach SP, ktorú v piatok rozšírila na 26: "Vždy, keď sa sem vraciam, tak si spomeniem na to, čo som tu dosiahla. Dnes som hovorila, že mi to pripomína Are, keď som sa stala majsterkou sveta, pretože podmienkami to bolo veľmi podobné, aj teraz sa druhé kolo išlo v tme."

Na Vlhovej výkone sa negatívne nepodpísalo vypadnutie v predchádzajúcom "obráku" vo švajčiarskom Lenzerheide. "S mojím tímom sme sa znovu spojili, povedali sme si, čo vlastne chceme. Určili sme si cieľ a dôležité bolo, že som sa nastavila úplne ináč, ako som bola. Chcela som si to len užívať, dať do toho všetko a brať to s úsmevom. Dnes to vyšlo, takto sa budem snažiť pokračovať a buď to vyjde, alebo to nevyjde. V prvom rade chcem mať z toho radosť," zdôraznila slovenská reprezentantka, ktorá si v sobotu vo švédskom stredisku užije svoj obľúbený slalom (10.30/13.45):

"Jasné, že sa teším, keďže slalom je moja disciplína. Teraz bude potrebné zregenerovať, zajtra už určite budem cítiť únavu, ale som tu a budem bojovať."