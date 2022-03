Ukrajinská futbalová legenda Rebrov chystá návrat domov z Emirátov: Dokončí sezónu a chce bojovať ako Kličko

Z cudziny sleduje, ako ruskí okupanti vraždia jeho krajanov! Ukrajinská futbalová legenda Sergej Rebrov (47) je od decembra trénerom klubu Al Ain v Spojených arabských emirátoch. S mužstvom tróni na čele tabuľky, no športový úspech momentálne ustupuje do pozadia. Bývalý skvelý útočník je myšlienkami oveľa viac pri svojich najbližších, ktorí čelia doma masívnemu ruskému bombardovaniu a trasú sa o svoje životy.

Niekdajší 75-násobný reprezentant a spoluhráč hviezdneho Andrija Ševčenka v rozhovore pre írsky Independent vyhlásil, že po návrate sa aktívne zapojí do obrany vlasti. Ako bývalý boxer a starosta Kyjeva Vitalij Kličko. „Mám tu ešte prácu, no hneď ako to bude možné, prídem. Budem bojovať. So zbraňou v ruke. Svet sa pýta, ako dokážu Ukrajinci chrániť svoj národ. Je to preto, lebo ľudia vyjdú do ulíc a bojujú. Sme jednotní. Vieme, čo musíme robiť. Som veľmi hrdý na vojakov, ktorí chránia našu krajinu.“

Rebrov sa len ťažko sústreďuje na svoje trénerské povinnosti. So zármutkom sleduje dianie doma. Pri pohľade na umierajúcich krajanov a zničené mestá je mu do plaču. Ruskí agresori nešetria ani bezbranné ženy a deti. „Neustále volám mojej rodine a pozerám v telefóne, čo sa deje. Nie je to ľahké. Od začiatku vojny som hráčom vravel, že mi musia pomôcť. Vždy mám pri sebe ukrajinskú vlajku.“

Jeho rodičia žijú v Kyjeve, ktorý sa Rusom nepodarilo dobyť ani po dvoch týždňoch intenzívnych bojov. Rebrov verí, že to jeho blízki prežijú. „Sú v ohrození. Tri dni nevyšli z podzemného krytu. Sú už dosť starí, preto nechceli opustiť mesto.“ Sergej bol jedným z prvých, ktorí reagovali na ruskú inváziu. Spolu s futbalistami hrajúcimi v zahraničí previedli do fondu na pomoc armáde bezmála pol milióna eur.

Rusi vtrhli na Ukrajinu pod zámienkou ochrany rusky hovoriacich ľudí, ktorí boli podľa prezidenta Putina diskriminovaní, trestaní a terorizovaní. „Ruská propaganda je neuveriteľná. Viem, že to nie je celé Rusko, ale jedna osoba - Putin, ktorý sa snaží zničiť susednú krajinu. Som Ukrajinec. Rozumiem po ukrajinsky, ale väčšinu života hovorím po rusky. Tento región bol vždy rusky hovoriaci, no všetci to rešpektovali. Putin si môže hovoriť, čo chce, ale toto je naša krajina. My chceme rozhodovať o našom osude, nie aby nás riadili iní a hovorili, čo máme robiť. Prežijeme! Vyhráme!“ zdôraznil rodák z Horlivky v Doneckej oblasti.