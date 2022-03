Fantastická Petra Vlhová predviedla skvelý výkon: Ovládla prvé kolo obrovského slalomu v Are

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) sa usadila na čele po 1. kole piatkového obrovského slalomu Svetového pohára.

Vo švédskom Are mala náskok 3 stotiny sekundy pred Taliankou Martou Bassinovou, priebežne tretia bola domáca spolufavoritka Sara Hectorová s odstupom 0,29 s. Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá pred pretekmi viedla celkové poradie SP o 117 bodov pred Vlhovou, zaostávala za obhajkyňou veľkého glóbusu o 0,79 s a figurovala na šiestej priečke.

Dvadsaťšesťročná Vlhová nedokončila predchádzajúcu súťaž vo švajčiarskom Lenzerheide už v prvom kole, ale na Are má v tejto disciplíne najkrajšie spomienky. Na miestnu zjazdovku sa v obrovskom slalome vydala prvýkrát od zisku titulu majsterky sveta v roku 2019 a so štartovým číslom 5 predovšetkým vo vrchnej pasáži zajazdila znamenite.

Nasadzovala presné oblúky a pridala k tomu svoju typickú dravosť, vďaka čomu neustále zvyšovala svoj náskok. Na treťom medzičase sa vyšplhal takmer na osem desatín sekundy, tesne za ním však na záverečnej terénnej vlne urobila veľkú chybu a musela výrazne korigovať, aby sa zmestila do nasledujúcich bránok. V zelených číslach sa udržala až do cieľa, no stratila takmer všetok čas, ktorý si dovtedy nahonobila.

Súťaž otvorila Talianka Federica Brignoneová, krátko pred cieľom však spadla a porovnávacie medzičasy nastavila až Švajčiarka Michelle Gisinová s dvojkou. Hneď po nej sa na pomerne dlhú trať vydala Shiffrinová, lyžovala čisto, no na mäkšej podložke jej chýbalo viac dynamiky. Agresívnejšie išla Bassinová a pred druhým kolom (18.00 h) bola najvážnejšou konkurentkou Vlhovej v súboji o víťazstvo. Hectorová zrýchlila najmä v spodnej časti a skresala z manka, ktoré bolo na vrchu