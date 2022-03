Yandle slovenského florbalu: Predvedie Matejka svoj trik aj v derby?

Označujú ho za Iron Mana slovenského florbalu. Juraj Matejka (39) nevynechal počas 16 sezón ani jeden ligový zápas. Teraz sa ako hrajúci tréner svojho klubu pripravuje na derby vo štvrťfinále play-off betRing extraligy.

Má 39 rokov, je nestarnúcou legendou FBK AS Trenčín, zástupcom športovcov v prezídiu Slovenského zväzu florbalu (SZFB) a vzorom pre mladších spoluhráčov i súperov.

OSLAVY ČI DOVOLENKY NEBOLI PRIORITOU

„V prvom rade som mal šťastie, že sa mi vyhýbali väčšie zranenia a choroby. Zároveň je to však aj o pravidelnom tréningu a pripravenosti: bez toho by tie zranenia určite prichádzali častejšie a pravdepodobnejšie,“ dodal útočník, ktorý si dlhodobo drží priemer dvoch kanadských bodov na jeden ligový duel. Zo spomenutých 16 sezón dve pobudol v Česku v Tatrane Střešovice, respektíve u Panthers Otrokovice.

„Ďalším faktorom určite je, že ma tento šport veľmi baví a som ochotný veľa mu obetovať. Často sa naskytla možnosť ísť na nejakú oslavu či dovolenku, ale vždy som dal prednosť florbalu a veci som si plánoval tak, aby som zápas nevynechal,“ vysvetlil účastník MS 2001 hokejistov do 18 rokov vo Fínsku. Sľubne rozbehnutú kariéru na ľade mu stopol posunutý stavec.

ĎALŠIE ZAOKRÚHLENIE?

Matejka svojou ohurujúcou sériou štartov pripomína amerického obrancu Philadelphie Flyers Keitha Yandla, ktorý 25. januára 2022 prostredníctvom 965. zápasu v NHL bez prerušenia prekonal rekord Douga Jarvisa.

Niekdajší kapitán reprezentácie SR Matejka má za sebou 320 ligových stretnutí na Slovensku, v ktorých nastrieľal 395 gólov a pridal 309 asistencií. Nedávno teda dosiahol métu 700 kanadských bodov a už do konca tejto sezóny by rád zaokrúhlil počet gólov na 400. Preslávil ho aj efektný a efektívny freestylový trik v podobe „vzdušného blafáka“ pri samostatnom nájazde.

Pomaly končiaca generácia priekopníkov začínala vo florbalovom provizóriu, dnes už kluby dokážu ponúknuť oveľa viac priestoru a možností na rozvoj. O to úctyhodnejší sú matadori schopní stále držať krok s hráčmi mladšími o 10 – 15 rokov. Dôkaz? V Top 5 produktivity BetRing extraligy 2021/2022 po dlhodobej časti figurujú hneď traja tridsiatnici: okrem Matejku aj Patrik Pelegrin a Jan Komínek.

ŠTVRŤFINÁLE SA ZAČNE V SOBOTU

Majster zo sezóny 2018/2019 FBK AS Trenčín bude vo štvrťfinálovom 1. kole play-off čeliť víťazovi základnej časti ŠK 1. FBC Florbal Trenčín.

„V derby urobíme všetko pre to, aby sme do poslednej chvíle bojovali o postup. Súper síce je favoritom série, ale niekedy táto pozícia býva zväzujúca,“ upozornil Matejka pre spravodajstvo SZFB. V zatiaľ poslednom derby v play-off vo štvrťfinále ročníka 2015/2016 bol FBK AS úspešný 3:1 na zápasy...

„Očakávam veľmi tesný priebeh a náročnú sériu. Chcem pozvať všetkých fanúšikov na sviatok florbalu a poprosiť ich, aby vytvorili skvelú atmosféru!“ vyzval Matejka na webe FBK AS. V sobotu aj nedeľu sa v MŠH Trenčín bude hrať od 17.00 h. Tretie stretnutie série hranej na tri víťazstvá príde na rad 19. marca o 16.00 v ŠC M-Šport, prípadne štvrté 20. marca a piate 23. marca.