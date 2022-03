Švéd skočil svetový rekord a potom to prišlo: Oslava so sexi priateľkou

Rekord oslávil bozkami s priateľkou! Švédsky skokan do výšky Armand Duplantis (22) má skvelú formu. Hranicu svetového rekordu pokoril tento mladík už tretí raz.

Na halovom atletickom mítingu v Belehrade skočil na tretí pokus 619 cm a zlepšil tak o jeden centimeter svoje doterajšie maximum z februára 2020.

Úradujúci olympijský šampión pokoril métu tretím pokusom. Kolenami mierne zavadil o latku, tá však zostala na mieste. "Mám pocit, že o tento výkon som sa pokúšal už päťdesiatkrát. Dlho som na to čakal, žiadna výška mi doteraz nerobila také problémy. Som rád, že sa mi to konečne podarilo, za uplynulé dva roky som si to riadne oddrel," povedal Duplantis pre oficiálnu stránku Svetovej atletiky (WA).

Hranicu svetového rekordu posunul tretíkrát v kariére, predvlani vo februári najskôr skočil 617 cm v Toruni a o týždeň neskôr pridal jeden centimeter v Glasgowe. V skoku o žrdi platí jeden svetový rekord bez ohľadu na to, či ho atlét dosiahne v hale, alebo vonku.

Duplantis sa do Belehradu vráti na halové MS (18. až 20. marca) a v úlohe topfavorita môže získať premiérový titul svetového šampióna, ktorý mu zatiaľ chýba v hale i vonku.

Svoj rekord oslávil na tribúne pred zrakmi najbližších. Keď skočil svoj úspešný pokus, vybehol schodmi na tribúnu a objal s bozkom svoju priateľku Desire Inglanderová (20), s ktorou tvorí pár už dva roky. Mladá Desire je vo Švédsku považovaná za jednu z najkrajších žien sveta.