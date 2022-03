Hrozivé scény zo španielskych ulíc: Nemeckí chuliganí sa stretli s fanúšikmi West Hamu

Podporovatelia účastníka anglickej Premier League pricestovali do Seville na osemfinálový zápas Európskej ligy s predstihom a stredajší večer si užívali v jednom z miestnych podnikov. Neďaleko od nich však akurát skončil duel medzi domácim Betisom a Frankfurtom, ktorý ovládli hostia 2:1.

Cenný skalp nabudil radikálnych fanúšikov nemeckého celku, a tak to išli osláviť do ulíc. Keď ale uvideli skupinu priaznivcov „kladivárov" vybehli na nich s obrovskými drevenými palicami v ruke.

