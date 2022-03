Kandidát na prezidenta SZĽH Ľudovít Jurinyi: Pre Šatana má džob!

To, čo sa v zákulisí šepkalo, sa stalo realitou. Doterajší šéf hokejového zväzu Miroslav Šatan (47) bude mať na volebnom kongrese 18. marca súpera v boji o prezidentskú stoličku nášho hokeja, ktorý nedávno získal historický olympijský bronz.

Svoju kandidatúru na šéfa zväzu včera oficiálne oznámil riaditeľ popradského hokeja Ľudovít Jurinyi (39). Jeho misiou je spojiť hokejové hnutie do jedného tímu!

Jurinyi svoju kandidatúru prijal ako mandát predstaviteľov hokejového hnutia, ktoré je nespokojné s dianím v slovenskom hokeji a v hokejovom zväze.

„Významná časť hokejového hnutia je dnes rovnako ako ja nespokojná. Kolegovia však majú obavy verejne sa vyjadriť, keďže v našom hnutí to nie je dnes prípustné. A aj toto je jedna z vecí, ktorú chcem zmeniť - každý má mať právo vyjadriť svoj názor,“ uviedol Jurinyi. Zároveň aj predstavil svoj program, s ktorým sa bude uchádzať o priazeň delegátov Kongresu SZĽH. Uviedol ho sloganom svojej kampane „Môj tím ste vy všetci“, ktorý je doplnený logotypom troch hokejok, znázorňujúcich tri Svätoplukove prúty. Túto symboliku spojil so svojím úprimným odhodlaním spojiť hokejové hnutie do jedného tímu. Ak by vyhral, vie si s Miroslavom Šatanom predstaviť budúcu spoluprácu.

„Miroslav Šatan môže byť tiež môj tím. V prípade úspechu s ním počítam ako s generálnym manažérom nášho reprezentačného tímu. Je to priestor, ktorý dokonale ovláda. Verím, že pre dobro slovenského hokeja túto moju ponuku prijme,“ prezradil kandidát na šéfa SZĽH a dodal: „Je to misia, ktorá je postavená na úprimnej snahe, ale zároveň aj na reálnej potrebe vrátiť do slovenského hokeja jeho skutočnú identitu a morálne hodnoty. Aby sme sebe samým, ale aj celému hokejovému svetu ukázali, že spolu sme jeden hokejový tím.“