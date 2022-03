Emotívny odkaz výškarky z Kyjeva: Chcem žiť doma, na Ukrajine!

Zažíva hrôzu, ktorú si nedokázala predstaviť! Stále sa presviedča, že to je len zlý sen, no každé ráno v úkryte jej dokazuje, že je to realita. To, čo prežíva, sa pokúsila pretaviť do emotívneho vyznania, ktoré jedna z najlepších výškariek na svete Juliya Levčenková (24) zverejnila na svojom instagramovom profile.

„Chcem žiť iba v mojej krajine, Ukrajine! Bez ruských vojakov a Putina...“ napísala v príspevku sympatická Juliya, ktorej tlieskali aj diváci na Slovensku, kde svoje športové umenie predviedla na Banskobystrickej latke. Jej osobný rekord vonku má hodnotu 202 cm a v hale rovné dva metre. Ukrajinka, ktorá je vicemajsterkou sveta 2017 a halovou vicemajsterkou Európy 2019, sa ozvala z Kyjeva, ktorý už niekoľko dní odoláva ruskému agresorovi. V emotívnom príspevku si vyliala srdce: „Nenachádzam slová. Je to bolesť a peklo... Ďakujem celému svetu, ďakujem tým, ktorí nemlčia. Chcem žiť doma! Doma, v Kyjeve, na Ukrajine. Moja duša umiera, naše ulice umierajú. Dvadsiateho štvrtého februára na nás Rusko zaútočilo. Náš život už nie je taký ako predtým. Milujem Ukrajinu!!! Milujem ľudí, verím v našu krajinu. Verím v silu celého sveta. To, čo sa deje teraz, je obrovská hlúposť. V tomto storočí vyvolať vojnu a strieľať do ľudí."