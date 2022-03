Ovečkina v NHL vybučali! Ľudia pískali na Rusa pri každom dotyku s pukom

Fanúšikovia sa s ním nepárajú! Ruský hokejista Alexander Ovečkin (36) v službách Washingtonu Capitals prechádza momentálne poriadne búrlivým obdobím. Ako horlivý podporovateľ prezidenta Vladimira Putina stále nestiahol zo sociálnych sietí fotky s diktátorom, čím mu naďalej otvorene vyjadruje podporu. A ľudia na štadiónoch i mimo nich mu to dávajú patrične pocítiť.

Alexander Ovečkin v noci na štvrtok v zápase s Edmontonom Oilers nebodoval a zostal v historickom poradí strelcov so 766 gólmi na tretej priečke spoločne s Jaromírom Jágrom. Práve tento historický míľnik dosiahol ruský hráč iba nedávno, čím by si za normálnych okolností vyslúžil len samé slová chvály. Realita je však taká, že ľudia Ovečkina akurát tak vypískavajú. Môže za to totiž jeho otvorená podpora Putinovho režimu, ktorý momentálne vraždí na Ukrajine.

Inak tomu nebolo ani počas zápasu v Edmontone, kde pôsobí jedna z najväčších ukrajinských komunít v celej Kanade. Fanúšikovia bučali po Ovečkinovi počas celého večera pri každom dotyku s pukom. Výsledkom bolo, že Ovečkin v zápase vôbec nebodoval a jeho tím nakoniec prehral 3:4 po predĺžení. Je nutné však dodať, že Washington vyrovnal zápas necelú sekundu pred koncom tretej tretiny, po tom, čo rozhodcovia odpustili Ovečkinovi hákovanie na Zacha Hymana.

Washington Capitals, ktorý má v kádri štyroch ruských hokejistov, okrem Alexandra Ovečkina aj Jevgenija Kuznecova, Dmitrija Orlova a Iľju Samsonova, dokonca pred zápasom diskutoval s predstaviteľmi Edmontonu Oilers o bezpečnostných opatreniach v aréne Rogers Place.