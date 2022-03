Leitner bude za premiérový gól v áčku platiť: Žiadny problém, je to pre nás všetkých

Po dlhých rokoch sa v streleckej listine Žiliny opäť objavilo meno Leitner.

Tentoraz ide o synovca bývalého slovenského reprezentanta Vladimíra Leitnera (47), Patrika (20), ktorý svojím premiérovým gólom v prvom tíme pomohol v stretnutí proti Komárnu (2:1) k postupu do štvrťfinále Slovenského pohára. Podľa klubového sadzobníka ho tento "špás" vyjde na sedemdesiat eur, ale talentovaný obranca ich vôbec neľutuje.

Patrik Leitner svoj premiérový štart v základnej zostave áčka Žiliny zároveň okorenil aj presným zásahom. "Som veľmi rád, že to tak výborne vypálilo. Teší ma aj fakt, že som tým gólom pomohol k postupu do štvrťfinále," vyjadril sa pre Nový Čas obranca MŠK, ktorému po stretnutí okrem iných zagratuloval aj jeho strýko, bývalý reprezentant a v súčasnosti tímový manažér Vladimír Leitner.

"My sme veľmi športovo založená rodina. Futbal hral aj môj otec, ale ale kvôli zdravotným problémom s ním musel skoro skončiť. Tak som odmala sledoval strýkovu kariéru a zo začiatku bol pre mňa veľkým vzorom. Bol by som rád, keby som to dotiahol tam, kde on," pokračoval talentovaný obranca, ktorý už dnes však má na svojom poste iné vzory.

"Taký Sergio Ramos a Virgil van Dijk sú veľmi inšpiratívni," prezradil mená svojich obľúbencov. A ako sa vraví, každá sranda niečo stojí, tak to platí aj v prípade Patrika Leitnera. Podľa klubového sadzobníka sa za prvý gól v ligovom mužstve platí sedemdesiat eur. Za to si mladý futbalista môže kúpiť tričko, alebo tenisky, ale obranca Žiliny ich rád oželie. "Veď idú do spoločnej tímovej kasy. Tak ich aj tak s chalanmi nakoniec spoločne minieme," dodal so smiechom Patrik.