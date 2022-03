Kandidát na šéfa hokeja Jurinyi: Adresoval jasnú ponuku Šatanovi!

Nespokojnosť s vývojom v hokejovom hnutí je hlavný motív kandidatúry Ľudovíta Jurinyiho (39) na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Vo funkcii chce nahradiť súčasného šéfa zväzu Miroslava Šatana (47), ktorý bude na volebnom kongrese 18. marca obhajovať svoju pozíciu.

"Významná časť hokejového hnutia je dnes nespokojná rovnako ako ja," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii Jurinyi a dodal: "Kolegovia majú obavy vyjadriť sa verejne, keďže v našom hnutí to dnes nie je prípustné. Toto je jedna z vecí, ktorú chcem zmeniť – každý má mať právo vyjadriť svoj názor." Súčasný prezident HK Poprad už komunikoval aj s predstaviteľmi ďalších extraligových klubov, ktorým predostrel svoje vízie: "Túžime po zmene a po tom, ako to robiť lepšie a profesionálnejšie."

Šatan stojí na čele zväzu od júla 2019, keď vo funkcii nahradil Martina Kohúta. Už od leta 2017 pôsobil ako generálny manažér a obe funkcie zastáva doteraz.

Jurinyi oznámil svoju ambíciu uchádzať sa o prezidentskú stoličku v priestoroch základnej školy v Spišskej Sobote z dvoch dôvodov. Prvým bola skutočnosť, že práve v jej priestoroch začínal svoju hokejovú dráhu a druhým fakt, že podporu mládeže považuje za jeden z pilierov svojej kandidatúry. Do nej vstupuje s mottom "Môj tím ste vy všetci."

Zámer Jurinyiho je zachovať to, čo funguje a zmeniť to, čo je potrebné zmeniť. "S týmto presvedčením a odhodlaním kandidujem na prezidenta SZĽH. Miroslav Šatan môže byť tiež môj tím. V prípade úspechu s ním počítam ako s generálnym manažérom nášho reprezentačného „A“ tímu. Tento post zastáva aj dnes a toto je presne poloha a miesto, ktoré mu najlepšie sedí. Je to priestor, ktorý dokonale ovláda. Verím, že pre dobro slovenského hokeja túto moju ponuku Miro Šatan prijme. Moja kandidatúra je misia, ktorá je postavená na úprimnej snahe, ale zároveň aj na reálnej potrebe vrátiť do slovenského hokeja jeho skutočnú identitu a morálne hodnoty. Môj program je verejná ponuka návratu takých vzťahov v našej hokejovej rodine, aby správne fungovalo všetko, čo fungovať má. Aby sme sebe samým, ale aj celému hokejovému svetu ukázali, že spolu sme jeden hokejový tím," poznamenal Jurinyi.