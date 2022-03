Slováci vyhrali v Pekingu aj nad Švajčiarmi: Husársky kúsok, semifinále je na dosah

Slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku zdolali vo štvrtok na ZPH 2022 Švajčiarov 8:6. Priblížili sa tak k postupu do semifinále. Na turnaji majú bilanciu 6 víťazstiev a 3 prehry, vo štvrtok ešte odohrajú záverečný súboj v základnej časti proti Estónsku.

Slováci proti Švajčiarom ťahali od úvodu za kratší koniec, prvú hru prehrali po dvojke súpera. V šiestom ende po ďalšej dvojke Švajčiari odskočili už na 6:3. Lenže v siedmej hre sa Slovákom podaril husársky kúsok, keď dosiahli päťku a ôsmy end sa už nehral.

"Vedeli sme, že to bude veľký súboj, aj keď Švajčiari boli na dne tabuľky a my hore. Bál som sa toho, aby sme ich nepodcenili. Úvod zápasu nám nevyšiel, ale celý zápas som prízvukoval hráčom, že to musí prísť. Tri štvrtiny zápasu držal súper náskok, ale som rád, že napokon prišiel ten zlomový okamih, pretože sme boli herne lepší. Potvrdilo sa to v siedmom ende, v ktorom naši hráči zahrali stopercentne. Získali sme rozhodujúcich päť bodov a otočili sme zápas. Takže napokon šťastný koniec pre náš tím," tešil sa po stretnutí podľa SPV reprezentačný tréner František Pitoňák.

ZPH 2022 - curling na vozíku:

SLOVENSKO - Švajčiarsko 8:6