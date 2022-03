Galapredstavenie Studeniča v AHL: Strelil gól a pridal aj dva bonusy

Studenič odohral iba svoj druhý zápas za Texas po tom, ako ho do farmárskeho tímu poslalo vedenie jeho nového klubu NHL Dallas Stars.

Dvadsaťtriročný útočník už v 64. sekunde otvoril skóre stretnutia, keď vďaka svojej rýchlosti prenikol cez trojicu brániacich hráčov a forhendom zasunul puk za súperovho brankára. V tretej tretine potom ešte prihral na góly Anthonyho Louisa a Rileyho Damianiho. V zápase si pripísal aj tri plusové body, štyri strely na bránku a štyri trestné minúty. Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia.

New kid on the block 🔥 pic.twitter.com/An4Sf6VReu