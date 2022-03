Americký bojovník MMA Sean Strickland (31) sa vyjadril k ruskej invázii na Ukrajinu. Jeho pohľad určite pobúri Ukrajincov, ktorí bránia svoju vlasť pred okupačnými silami z Ruska.

Strickland vyjadril svoje myšlienky jasne. Ukrajina podľa jeho slov nemá nádej, aby túto krvavú vojnu vyhrala.

„Ukrajina by mala pokľaknúť a stať sa súčasťou Ruska. Viem, že je to na h…o a možno aj stále môžete vyhrať, ale ste si istí, že sa chcete stať novým Afganistanom? Netvrdím, že je to správne, ale ak ustúpite, bude napokon všetkým lepšie,“ šokoval Američan Strickland.