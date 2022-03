Najväčšia hviezda červených diablov má toho plné zuby: Odchod z Manchestru United?

Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo (37) nebol nominovaný na víkendový zápas proti mestskému rivalovi, čo ho nesmierne naštvalo a podľa britského The Sun prehlásil, že je pripravený na odchod z Manchestru United v najbližšom prestupovom období.

Ako informuje The Sun, tréner Manchestru United celku Ralf Rangnick predostrel taktický zámer hrať bez klasického útočníka. To sa však hviezdnemu Ronaldovi nepáčilo, odmietal nastúpiť z lavičky, a tak pred zápasom s Manchestrom City odcestoval domov – do Portugalska. V utorok sa do Anglicka vrátil. Tréningový proces je však plný napätia, pretože si všetci hráči uvedomujú náladu útočného esa.

Situácia v mužstve červených diablov robí fanúšikom vrásky na tvári. United bojuje o prvú štvorku zaručujúcu miestenku v Lige majstrov. V sobotu odohrá tím pod vedením menežéra Rangnicka jeden z kľúčových zápasov sezóny proti Tottenhamu.