Brankár v Japonsku je za babráka: Pripravil svoj tím o víťazstvo

Hráči ôsmeho celku J-League z Osaky sa v zápase proti Kawasaki Frontale ujali vedenia už v prvom polčase, následne v 75 minúte hostia vyrovnali. O dve minúty bol výsledok naklonený opäť na stranu domáceho celku.

Už keď sa zdalo, že G-Osaka získa všetky tri body, rozhodcovia pridali k riadnemu hraciemu času ešte 5 minút a v úplnom závere sa stalo niečo nevídané. Brankár domácich si položil loptu pred seba, chcel do nej kopnúť, no súper bol rýchlejší - prihral spoluhráčovi a bolo opäť vyrovnané. Po záverečnom hvizde svietilo na výsledkovej tabuli skóre 2:2.

GOALKEEPING HOWLER! 😬



Gamba Osaka's keeper Kei Ishikawa with a lapse of concentration which led to a 95th minute EQUALISER in the J-League 🤦‍♂️ pic.twitter.com/vHSHfUeu1M