Skaza je dovŕšená! Krásny športový stánok v Donecku minulosťou

To je koniec. Definitívny! Nielen slávneho futbalového klubu, ale aj jeho honosného stánku. Nádherná Donbass Arena, ktorá hostila zápasy Ligy majstrov i európskeho šampionátu v roku 2012, je zničená. Úplne.

Ruská agresia dovŕšila skazu najznámejšieho a najúspešnejšieho ukrajinského futbalového klubu Šachtar Doneck. Trinásťnásobný majster Ukrajiny, víťaz Pohára UEFA a pravidelný účastník Ligy majstrov sa už prakticky úplne rozpadol.

Uznávaný klub odišiel do exilu prvýkrát v roku 2014, keď sa rozhoreli boje na východe Ukrajiny. Z Donecka sa presťahoval najskôr do Ľvova, potom do Charkova a od roku 2018 do Kyjeva. Po odchode klubu do exilu štadión, ktorý postavili pre poľsko-ukrajinské EURO 2012 a ktorý mal na toaletách dokonca pozlátené záchody, chátral.

Teraz ho Rusi hneď na začiatku nezmyselnej vojny zničili úplne! To, že futbal v Donecku skončil, tvrdí aj početná skupina legionárov, ktorí klub opúšťali za dramatických okolností. Taliansky trénerský štáb sa s pomocou hlavného trénera Roberta De Zerbiho vrátil domov do Talianska cez Moldavsko a Maďarsko...

„Útek bol hrozný, prvé noci sme strávili v bunkri v Kyjeve,“ povedal Junior Moraes, brazílsky futbalista Šachtara, ktorý priznal, že hoci je od Ukrajiny ďaleko, ešte stále sa v noci budí celý zaliaty studeným potom.

Podľa španielskeho portálu marca.com je z Donecka preč aj majiteľ klubu, oligarcha Rinat Ahmetov (55), ktorý sa údajne usadil vo Švajčiarsku.