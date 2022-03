Tréner Komárna má starosti s futbalistom Ukrajiny: Obdivujem ho, že vôbec trénuje

Vojna mu zmenila život! Mladý ukrajinský futbalista Vasyl Vaškeba (23) ťažko znáša následky ruskej invázie. Keďže v Maďarsku nemôžu hrať v druhej lige cudzinci, prestúpil koncom januára z klubu ETO Györ do KFC Komárno.

Ani si nestihol zvyknúť na nové prostredie, keď ho zasiahla hrôzostrašná správa o napadnutí rodnej krajiny, v ktorej čelia nástrahám agresie jeho najbližší.

Defenzívny stredopoliar sa s tým na diaľku iba ťažko vyrovnáva. Stále myslí viac na svoju rodinu ako na povinnosti. To znižuje jeho výkonnosť. „Vidím, že nemá čistú hlavu. Od vypuknutia vojny stále čumí do mobilu. Pred tréningom a aj po ňom sleduje, čo sa deje doma, a ukazuje mi to. Po príchode k nám vyzeral úplne inak ako teraz. Nedokáže sa celkom koncentrovať na futbal,“ priznal pre Nový Čas tréner Mikuláš Radványi.

Šéf lavičky tretieho tímu druhej ligy s hráčom často hovorí o situácii a snaží sa ho priviesť na príjemnejšie myšlienky. Dva dni po rozpútaní konfliktu odohral Vaškeba proti Bardejovu hodinu, s béčkom Slovana nastúpil len na posledných 15 minút. „Mysľou je úplne inde. Preto som ho nezaradil do základu, kam inak patrí. Obdivujem ho, že vôbec trénuje. Neviem si predstaviť, ako spí. Možno aj v noci pozerá do telefónu.“

Klub pridelil ukrajinskému hráčovi v Komárne byt. Býva vedľa staršieho a skúsenejšieho Srba Gorana Matiča, s ktorým sa skamarátil a navštevujú sa. Je dôležité, aby nebol v týchto ťažkých časoch úplne sám. „Spoluhráči vedia, čím Vasyl prechádza. Snažia sa s ním aj žartovať, no niekedy je v takejto situácii lepšie byť ticho. Všetci sa s ním bavíme a povzbudzujeme ho. Nie je to ľahké ani pre mňa, lebo som stratil jedného dobrého kľúčového hráča,“ dodal Radványi.