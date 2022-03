Švédi odmietajú rozhodnutie FIFA: TOTO dáva Poliakom výhodu!

Švédsko by privítalo, ak by futbalisti Poľska mali v marcovej baráži MS 2022 nového súpera. Podľa generálneho sekretára Švédskeho futbalového zväzu (SvFF) Hakana Sjöstranda totiž verdikt FIFA, ktorý po suspendácii Ruska za inváziu na Ukrajine poslal Poľsko priamo do finále play off, dáva Poliakom výhodu.

Poliaci sa vo finále baráže stretnú o miestenku do Kataru s postupujúcim z dvojice Švédsko - Česko. Finále sa bude hrať 29. marca, semifinále je na programe o päť dní skôr 24. marca. Sjöstrand to označil za nevýhodu pre Švédsko. "Úplne férové zo športového hľadiska by bolo, ak by mali Poliaci v semifinále nového súpera. Uvedomujeme si všetky ťažkosti spojené s týmto rozhodnutím FIFA. No princíp fair play by v tomto prípade mal znamenať odohrať na postup na MS dva zápasy," citovala ho agentúra AFP. Po invázii Ruska na Ukrajinu Poliaci, Švédi aj Česi striktne odmietli hrať proti "zbornej". Tréner Tre kronor Janne Andersson povedal, že vyradenie Ruska je správne, ale priamy postup Poľska do finále baráže "je zo športového hľadiska úplne bláznivý". "Toto sme povedali a teraz sa už úplne koncentrujeme na prípravu na zápas s Českou republikou. Chceme postúpiť na MS a urobíme pre to všetko," povedal Andersson. Tréner Tarkovič o verdikte FIFA: Čakal, že Slováci šancu v baráži nedostanú Pred rozhodnutím FIFA sa uvažovalo, že prípadným súperom Poľska v baráži by mohli byť okrem Maďarov či Nórov aj Slováci, ktorí skončili v kvalifikačnej skupine tretí za víťazným Chorvátskom a druhým Ruskom. Vedenie Slovenského futbalového zväzu dalo na známosť, že si počká na verdikt a akceptuje ho. Rusi po vylúčení oznámili, že vo veci podali odvolanie na medzinárodný Športový arbitrážny súd (CAS). FIFA tiež rozhodla o odklade zápasu baráže medzi Ukrajinou a Škótskom na jún po žiadosti ukrajinskej strany. Majstrovstvá sveta v Katare sa budú konať od 21. novembra do 18. decembra. Bývalý tréner Šachtaru Doneck: Desivé slová o úteku z Ukrajiny!