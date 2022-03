Bývalý tréner Šachtaru Doneck: Desivé slová o úteku z Ukrajiny!

Portugalčan sa najprv skrýval v bunkri a následne strávil tridsať hodín v aute s ďalšími utečencami. Podľa jeho slov si oddýchol až na hranici s Rumunskom.

Fonseca, ktorý viedol Šachtar v obodobí 2016 až 2019, sa na Ukrajinu vrátil tesne pred vypuknutím invázie. Jeho manželka pochádza z Donecka a kouč predčasne ukončil dovolenku na Maldivách, aby pomohol rodine opustiť Ukrajinu.

Portugalský tréner po zahájení vojnového útoku Ruskom uviazol v meste. Pomohol mu až športový riaditeľ Šachtaru Dario Srna. "Zavolal mi, nech idem do hotela, ktorý vlastní predseda klubu," ozrejmil Fonesca pre Gazzetta dello Sport.

My family and I are safe in Romania and hopefully will travel to Portugal on Monday. We thank everyone who has helped us. The nightmare continues for people in Ukraine and we appeal for help and for the war to end. 🙏🏼 pic.twitter.com/uXr8ONnyIc