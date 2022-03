Fantastickí Slováci zdolali v Pekingu Švédsko: Šanca na semifinále stále žije

Slovenskí curleri na vozíku prehrali v stredajšom zápase na ZPH 2022 v Pekingu s domácimi obhajcami zlatých medailí a úradujúcimi majstrami sveta 5:7. Pár hodín po súboji s Čínou dokázali zvíťaziť nad Švédskom 6:5 a udržali si šance na postup do semifinále.

Na konte majú Slováci päť výhier a tri prehry, vo štvrtok uzavrú súboje v základnej časti duelmi so Švajčiarskom a Estónskom.

"Zápas sa v prvej polovici vyvíjal dobre, ešte cez prestávku sme viedli. V druhej časti sa nám vypomstilo to, že sme netrafili sedem odkrytých kameňov, čo sa ukázalo ako rozhodujúce. Také niečo by sa nám vypomstilo aj proti slabšiemu súperovi a nie takému, ako je Čína. Tam vidím hlavnú príčinu prehry. Určite už svoje zohrala aj únava, lebo momentálne máme taký nabitý program, že v priebehu 26 hodín musíme odohrať štyri náročné zápasy," citovala stránka paralympic.sk slová trénera Františka Pitoňáka po prehratom súboji s Čínou.

Švédi sa síce ujali po prvom ende vedenia 3:0, ale Slováci sa postupnými krokmi vrátili do zápasu a po šiestom ende už viedli 5:4. Záver bol mimoriadne napínavý – nádeje Troch koruniek na víťazstvo napokon pochoval dvoma famóznymi záverečnými hodmi Peter Zaťko. "Myslím si, že pre divákov to bol výborný zápas, pre nás hráčov nervydrásajúci. Úvod sme nezachytili, ale pozitívne bolo, že sme sa rýchlo vrátili do hry a dopadlo to so šťastným koncom pre nás. Veľmi sa z toho tešíme, lebo sme porazili silného súpera. Ťažko sa mi hľadajú slová po takom emočne vypätom zápase…", povedal hrdina posledných okamihov.

ZPH 2022 - curling na vozíku:

Čína – SLOVENSKO 7:5, Švédsko - SLOVENSKO 5:6